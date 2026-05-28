Москва и Минск продолжают работу по созданию истребителя Су-75

Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки «Сухого» был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.