Доцент Щербаченко: мошенники используют схему с социальными выплатами

Мошенники рассылают сообщения о положенных социальных выплатах, чтобы получить доступ к персональным данным и банковским счетам, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

«Схема обмана выглядит определённым образом. В сообщениях используются официальные логотипы и наименования Социального фонда России. А ссылка в итоге ведёт на фишинговый сайт, где пользователя просят ввести данные карты для “зачисления” денег или скачать вредоносное приложение», — поделился он.

По его словам, для убедительности сообщения маскируются под полезные новости.

«Рассылка часто ведётся со взломанных страниц друзей или знакомых, что усыпляет бдительность жертвы. Активность мошенников возрастает в праздники», — отметил он.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила безопасности, посоветовал эксперт.

«Стоит проверять информацию только на официальном сайте Социального фонда и не переходить по сторонним ссылкам. Лучше ввести адрес сайта вручную и помнить, что не нужно вводить данные карты либо скачивать приложения с непроверенных ресурсов», — подытожил он.

Ранее киберэксперт Владимир Зыков рассказал, что мошенники могут предлагать особые условия поступления в вуз.