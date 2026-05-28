Роковая ошибка: жену Зеленского страшно подвела одна деталь

Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметила, что первая леди Украины Елена Зеленская допустила грубую ошибку, надев на деловую официальную встречу фитнес-браслет. Эксперт при этом смоделировала ситуацию, когда такой аксессуар был бы уместен на мероприятии высокого уровня.
Как сообщалось, Зеленская накануне провела официальную встречу с одним из международных партнеров своего благотворительного фонда — австралийским предпринимателем Эндрю Форрестом. Журналисты обратили внимание, что на руке жены главы киевского режима был современный фитнес-браслет без экрана, предназначенный для отслеживания показателей здоровья: фаз сна, температуры тела, пульса, дыхания и других. Она выбрала модель с черным ремешком. По данным ряда изданий, примерная стоимость браслета от 10 000 до 12 000 гривен (порядка 20 тысяч рублей).
Богачева отметила, что для официальных важных событий предусмотрен дресс-код Business Best, и аксессуар должен быть строгим: часы на металлическом браслете с классическим циферблатом.
При этом, обозначил Богачева, если бы встреча носила менее строгий характер или была непосредственно связана со спортивной тематикой, браслет мог бы стать частью продуманного образа.
«Допустим, если бы это было посещение какого-либо спортивного объекта или соревнований в рамках официального мероприятия. В таком случае фитнес-браслет мог бы сыграть роль дополнительного штриха, демонстрирующего приверженность персоны к спорту и здоровому образу жизни. Когда нужно показать причастность к этому виду деятельности, это было бы совершенно логично», — объяснила Богачева.
Однако реальная ситуация была далека от спортивного контекста. Деловая встреча с бизнесменами в официальной обстановке, по словам эксперта, исключала любые послабления.
«На бизнес-встрече в зале среди официальных лиц и людей в деловых костюмах появление с фитнес-браслетом — это недосмотр. От первых леди особенно ожидают безупречного внимания к деталям, и здесь, полагаю, просто не потрудились обратить на это внимание», — заключила Богачева.