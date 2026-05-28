В Приморье в районе обрушения моста объявили режим ЧС

Обрушение большегрузного моста произошло на территории Хорольского округа Приморского края. В муниципалитете объявили режим ЧС. На месте происшествия организовали лодочную переправу.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, обрушение произошло по вине водителя грузовика, превысившего допустимую норму груза более чем вдвое.
«Специалисты уже приступили к откачке воды из оросительного канала для строительства альтернативного проезда», — говорится в сообщении.
