ЛУГАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Порядка 40 из 120 биолабораторий США, размещенных в 30 странах, работали на Украине из-за дешевой рабочей силы в стране. Такое мнение выразил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале проверки более 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, финансировавшихся за счет американских налогоплательщиков на протяжении десятилетий. Как сообщила газета New York Post, более 40 из них расположены на Украине.
По его словам, Украина для США «просто клондайк для завладения ресурсами, полезными ископаемыми».
«На Украине очень много специалистов, очень квалифицированные люди, образованные, и, естественно, это еще и очень дешевая рабочая сила, что, по сути, для Соединенных Штатов и было основным мотивирующим фактором для того, чтобы большую часть своих биолабораторий разместить на территории Украины», — считает Марочко.
Он напомнил, что в ряде населенных пунктов ЛНР, которые до 2022 года были под контролем Киева, также размещались и работали биолаборатории. В частности, под руководством США они функционировали в Рубежном и Северодонецке.