Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Пентагон ведет переговоры с фирмами о росте производства БПЛА

WSJ: Пентагон ведет переговоры с фирмами о росте производства БПЛА.

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Пентагон ведет переговоры о сделках с производителями дронов, чтобы нарастить выпуск БПЛА в США и снизить их себестоимость, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Цель соглашений о финансировании — поддержка производителей дронов в наращивании производства, чтобы создать предложение, а также снизить цены… Финансирование не будет направлено на покупку дронов», — передает WSJ.

По словам источников, сделки все еще находятся на стадии согласования, представители Пентагона продолжают проверять компании. Возможные соглашения могут включать как долговые обязательства, так и покупку доли в капитале.

Как отмечает издание, среди потенциальных получателей финансирования — компания Unusual Machines, акционером и членом консультативного совета которой является сын президента США Дональд Трамп-младший, а также Performance Drone Works и Neros Technologies.

Ранее РИА Новости, изучив бюджетные документы, выяснило, что новое военное подразделение Пентагона (DAWG), отвечающее за разработку и производство боевых беспилотников, запросило 54,6 миллиарда долларов на 2027 финансовый год, что в 242 раза больше текущего показателя.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше