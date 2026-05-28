СМИ: Пентагон ведет переговоры с фирмами о росте производства БПЛА

«Цель соглашений о финансировании — поддержка производителей дронов в наращивании производства, чтобы создать предложение, а также снизить цены… Финансирование не будет направлено на покупку дронов», — передает WSJ.
По словам источников, сделки все еще находятся на стадии согласования, представители Пентагона продолжают проверять компании. Возможные соглашения могут включать как долговые обязательства, так и покупку доли в капитале.
Как отмечает издание, среди потенциальных получателей финансирования — компания Unusual Machines, акционером и членом консультативного совета которой является сын президента США Дональд Трамп-младший, а также Performance Drone Works и Neros Technologies.
Ранее РИА Новости, изучив бюджетные документы, выяснило, что новое военное подразделение Пентагона (DAWG), отвечающее за разработку и производство боевых беспилотников, запросило 54,6 миллиарда долларов на 2027 финансовый год, что в 242 раза больше текущего показателя.