Жители региона направили губернатору края более 2,5 тысяч обращений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 мая губернатор края Михаил Котюков провел прямую линию. Главе региона поступило более 2,5 тысяч обращений от жителей Красноярского края.
В эфире Михаил Котюков успел ответить на более чем два десятка вопросов, по ряду из них дал соответствующие поручения руководителям территорий и краевых ведомств.
Наибольшее количество вопросов адресовали жители Красноярского городского округа, Иланско-Нижнеингашского, Сосновоборского, Емельяновского и Рыбинского муниципальных округов. Примечательно, что среди обратившихся не только взрослые, но и дети.
В топе самых острых тем: дороги −13%, ЖКХ — 12%, соцобслуживание — 9%.
Ряд вопросов удалось решить еще во время подготовки к прямой линии.
«Все обращения, поступившие на прямую линию, будут распределены по муниципальным образованиям, руководителям краевых ведомств и поставлены на особый контроль. Необходимо вникнуть в суть каждой проблемы, озвученной человеком, и найти решение. Если какой-то из вопросов требует более масштабного и глубокого подхода, мы готовы взять его в более детальную проработку в рамках формирования бюджета и краевых программ на трехлетний период», — сказал Михаил Котюков.
Глава региона заявил, что практика проведения прямых эфиров будет продолжена: «Формат зарекомендовал себя. Для меня это возможность получить актуальный срез реального положения дел в территориях. Напомню, что жителям края доступны и другие формы обращений — через социальные сети или общественную приемную. Каждый будет услышан, каждому будет оказана поддержка по мере возможности».
Прямая линия главы региона впервые прошла на площадке Национального центра «Россия» на Енисее. Трансляция была организована сразу на трех телеканалах: «Енисей», «Россия 24» и «Сибирь 24». Помимо этого, за эфиром можно было следить и на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».