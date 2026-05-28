США нужно три года на восстановление запасов ракет после ударов по Ирану

Некоторые типы ракет вернутся в арсенал за год или два — речь о высокоточных ударных ракетах и ракетах класса «воздух-поверхность». Более совершенные виды вооружения потребуют значительно больше времени. Запасы зенитных ракет Patriot достигнут довоенного уровня к середине 2029 года. В ходе боевых действий США использовали от 1060 до 1430 таких ракет. Арсенал системы ПРО THAAD восстановится к этому же сроку. Крылатые ракеты Tomahawk займут больше всего времени — свыше 1000 боеприпасов израсходовали в конфликте. Довоенные запасы этого оружия вернутся не ранее начала 2031 года.