США нужно три года на восстановление запасов ракет после ударов по Ирану

США потратят три года или больше на восполнение арсеналов ракетного оружия. Военный конфликт с Ираном истощил ключевые запасы боеприпасов. Об этом говорят обновлённые данные американского Центра стратегических и международных исследований.

«39-дневная кампания бомбардировок и противовоздушной обороны против Ирана истощила запасы ключевых запасов боеприпасов США», — указано в докладе.

Некоторые типы ракет вернутся в арсенал за год или два — речь о высокоточных ударных ракетах и ракетах класса «воздух-поверхность». Более совершенные виды вооружения потребуют значительно больше времени. Запасы зенитных ракет Patriot достигнут довоенного уровня к середине 2029 года. В ходе боевых действий США использовали от 1060 до 1430 таких ракет. Арсенал системы ПРО THAAD восстановится к этому же сроку. Крылатые ракеты Tomahawk займут больше всего времени — свыше 1000 боеприпасов израсходовали в конфликте. Довоенные запасы этого оружия вернутся не ранее начала 2031 года.

Ранее Вашингтон предупредил Токио о задержке поставок 400 крылатых ракет Tomahawk. Сроки сдвинулись на два года. Причина — нехватка вооружений после войны против Ирана. Пентагон сейчас сосредоточен на восстановлении собственных запасов. Арсеналы резко сократились во время ближневосточной кампании.

