WSJ: в США хотят финансировать несколько компаний по производству БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Американская администрация может заключить несколько сделок о финансировании с частными компаниями — производителями беспилотников для наращивания внутреннего производства дронов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, Пентагон рассматривает возможность заключить договоренности с базирующимся в Алабаме предприятием Performance Drone Works, компанией Unusual Machines, долей в которой владеет Дональд Трамп — младший, и стартапом Neros Technologies. Военное министерство за счет заключения сделок с ними рассчитывает нарастить производство беспилотников, увеличить предложение на рынке и снизить их стоимость, пишет издание.