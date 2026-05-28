WSJ: в США хотят финансировать несколько компаний по производству БПЛА

По их данным, Пентагон рассматривает возможность заключить договоренности с базирующимся в Алабаме предприятием Performance Drone Works, компанией Unusual Machines, долей в которой владеет Дональд Трамп — младший, и стартапом Neros Technologies. Военное министерство за счет заключения сделок с ними рассчитывает нарастить производство беспилотников, увеличить предложение на рынке и снизить их стоимость, пишет издание.