FT: глава Nvidia войдет в совет директоров пекинского университета Цинхуа

Университет Цинхуа (Tsinghua University) — один из ведущих в Китае, входит в состав девяти элитных вузов страны «Лига С9». Основан в 1911 году на базе бывшей императорской академии Цинхуа Сюэтан. Изначально был подготовительной школой для студентов, которые планировали продолжить обучение в США по программе стипендий Боксерского индемнитета. В 1999 году был объединен с Пекинской высшей школой Цинхуа.