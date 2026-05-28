FT: глава Nvidia войдет в совет директоров пекинского университета Цинхуа

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуан согласился войти в консультативный совет пекинского университета Цинхуа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Председателем совета является гендиректор Apple Тим Кук.

Дженсен Хуан присоединился к президенту США Дональду Трампу во время его визита в Китай в мае. Во время пребывания в Пекине он получил приглашение Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа.

Университет Цинхуа (Tsinghua University) — один из ведущих в Китае, входит в состав девяти элитных вузов страны «Лига С9». Основан в 1911 году на базе бывшей императорской академии Цинхуа Сюэтан. Изначально был подготовительной школой для студентов, которые планировали продолжить обучение в США по программе стипендий Боксерского индемнитета. В 1999 году был объединен с Пекинской высшей школой Цинхуа.

Дженсен Хуан имеет гражданство США и Тайваня. В 1993 году стал одним из основателей технологической компании Nvidia, где в настоящий момент занимает должности гендиректора и президента.

