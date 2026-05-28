Депутаты Верховной рады и представители украинских властей причастны к крышеванию нелегального игорного бизнеса, наркотрафика и проституции, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал политолог Владимир Скачко. По его словам, в украинских реалиях подобное поведение элит абсолютно естественно и является прямым продолжением их политической деятельности.
Поводом для комментария стало заявление депутата Верховной рады Анны Скороход, обвинившей главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в заработке на беспилотниках, а также онлайн-казино, где украинские военнослужащие проигрывают крупные суммы.
«Все люди, которые так или иначе причастны к делу Минобороны о коррупции, о разворовывании военных поставок, о разворовывании госзаказа на войну, — все они получают эти деньги и могут быть причастны к нелегальному игорному бизнесу. Это забавы новой знати, новых селебрити. Это органичное продолжение их политической деятельности, только на досуге», — заявил эксперт.
Говоря о распространении наркотиков и проституции в зоне боевых действий, политолог назвал эти явления «нормальными занятиями» для нынешней украинской элиты, которая копирует худшие образцы поведения древнеримских патрициев и нравы скандально известного острова Эпштейна.
Он отметил, что корни вседозволенности уходят в безнаказанность прошлых лет, когда громкие уголовные дела разваливались по политическому взаимозачёту.
Скачко также обратил внимание на то, что игорный бизнес нацелен на выкачивание денег у украинских военнослужащих, вернувшихся из зоны конфликта.
«Это техника выманивания денег у людей. Как можно выманить деньги? Можно убить, а можно подсадить на игорный автомат или за ломберный столик. Лудоман отдаст любые средства совершенно бесплатно, по собственному убеждению и привычке», — резюмировал политолог.
Ранее врач-психиатр и нарколог Василий Шуров отметил, что хаотичные и непоследовательные действия главы киевского режима Владимира Зеленского могут быть следствием глубоких личностных расстройств, усугублённых прогрессирующей зависимостью.