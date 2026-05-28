Боец рассказал об освобождении Воздвижевки

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» во время боев за Воздвижевку Запорожской области заходили в населенный пункт с тыла подразделений ВСУ, используя скрытное продвижение и средства защиты от беспилотников, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда «Шторм» с позывным «Мафан».
Минобороны России 27 мая сообщало, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.
По словам военнослужащего, первый штурм велся с восточной стороны, а бойцы небольшими группами просачивались через позиции противника.
«Иногда просачивались через боевые порядки, по одному, по два, заходили с тыла, прочищали себе дорогу», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что штурмовые группы действовали преимущественно ночью, используя противодронные одеяла и пончо.
«Ночью работали… Были защищены средствами, использовали противодронные одеяла, пончо», — сообщил «Мафан».
По словам военнослужащего, украинские подразделения в районе населенного пункта были хорошо укреплены и имели серьезную поддержку. Замкомандира добавил, что российские бойцы во время подготовки штурма искали слабые места в обороне ВСУ с помощью разведки беспилотниками.
«Летали птичками (дронами — ред.), смотрели моменты, где перейти, где пройти», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, внимание украинских подразделений отвлекали на одном участке, в то время как другие группы скрытно заходили с флангов и зачищали позиции противника.