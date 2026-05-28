TEC: Европа поняла невыгодность поддержки беженцев с Украины

Европейские страны начали понимать убыточность содержания на своих территориях беженцев с Украины.
Такую информацию приводит журнал The European Conservative. Издание отмечает, что к такому заключению приходят правительства по всей Европе.
«…Начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе», — отмечается в публикации.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что в ФРГ обеспокоены возможным наплывом украинских беженцев из Польши.