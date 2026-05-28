В Минздраве рассказали, как вовремя распознать предиабет

РИА Новости: распознать предиабет можно при лабораторной диагностике.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Предиабет не имеет специфических симптомов, поэтому главный инструмент его распознавания — это лабораторная диагностика, доступная россиянам в рамках диспансеризации, рассказала РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

«Главный инструмент распознавания предиабета — это лабораторная диагностика, измерение уровня сахара в крови, доступное для каждого жителя Российской Федерации в рамках диспансеризации или профосмотров», — сказала Москрышева.

По словам эксперта, есть несколько способов оценки уровня сахара в крови: измерение концентрации глюкозы в венозной крови натощак, пероральный тест на толерантность к глюкозе (ПГТТ) и исследование гликированного гемоглобина крови.

Она уточнила, что у предиабета нет ярких и специфических симптомов, поэтому миллионы людей живут с этим состоянием годами, не подозревая о возможном развитии диабета. ​