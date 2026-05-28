В украинскую базу «Миротворец» внесли более 300 детей

В украинскую базу «Миротворец»*, которая публикует персональные данные людей в целях давления, внесено более 300 несовершеннолетних. Об этом говорится в свежем докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине», с которым ознакомился aif.ru.
По данным дипломатов, значительная часть включенных в экстремистский сайт «Миротворец» — россияне.
«В базу “Миротворца” внесены более 240 тыс. человек, из которых порядка 75 тыс. — россияне. В том числе на сайте опубликована личная информация более 300 несовершеннолетних. В октябре 2021 г. в базу “Миротворца” была внесена 12-летняя жительница Луганска Ф. Савенкова как “представляющая “угрозу национальной безопасности Украины”. Причиной послужило ее открытое обращение к членам Совета Безопасности ООН в День защиты детей, в котором она привлекла внимание к положению детей в Донбассе”, — говорится в докладе.
Сайт «Миротворец» постоянно критикуют за публикацию персональных данных, так как раскрытие такой информации без разрешения человека противоречит не только украинскому законодательству, но и международным нормам.
В январе 2026 года в базе данных скандального сайта оказались сведения о 25 детях в возрасте 2−3 лет.
В сентябре 2022 г. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал удалить имена и информацию о детях с веб-сайта «Миротворец».
*-сайт включен в список экстремистских и запрещен на территории РФ.