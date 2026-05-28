ВСУ создали систему укрепрайонов в Воздвижевке, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ создали систему глубоких траншей и укрепрайонов в Воздвижевке.

ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Украинские подразделения создали разветвленную систему глубоких траншей и укреплений в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда «Шторм-1» группировки войск «Восток» с позывным «Мафан».

Минобороны России 27 мая сообщало, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

По словам российского военнослужащего, подступы к населенному пункту были заранее подготовлены к обороне и плотно укреплены.

«Вокруг населенного пункта все было ископано. Очень глубокие траншеи, все в зеленках», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что дополнительную сложность создавали железная дорога и густые лесополосы вокруг позиций ВСУ. Российским штурмовым группам приходилось неоднократно заходить на позиции противника из-за сложной системы обороны.

«С первого раза не получалось иногда, потому что много накопок, длинные траншеи», — отметил он.

Военнослужащий добавил, что после перегруппировки и подвоза провизии бойцы снова возвращались к штурму, заходя на позиции ВСУ с тыла.

«Они были готовы. Такие многочисленные укрепления были оборудованы заранее», — рассказал замкомандира.

По его словам, украинские подразделения также активно готовились к атакам беспилотников и укрепляли позиции лесоматериалами.

