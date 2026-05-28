АСТАНА, 28 мая — Sputnik. 28 мая в Астане стартует V Евразийский экономический форум.
В повестку включат вопросы глобальной цифровизации, главной темой станет «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».
Всего в рамках форума запланировано 30 мероприятий, которые будут объединены в четыре тематических блока:
Трансформация развития рынка ЕАЭС;
Евразийская сопряженность;
ЕАЭС+;
Мероприятия на полях форума.
«Ключевым событием станет пленарное заседание с участием глав государств — членов ЕАЭС», — отметили в пресс-службе ЕЭК.
Также планируется подписать 14 соглашений, меморандумов, программ сотрудничества. Кроме деловой программы, участников ждет выставочная ярмарка, посвященная практическим вопросам бизнеса.
Евразийский экономический форум проводится каждый год под председательством разных стран, входящих в состав Евразийского экономического союза. Он предполагает участие руководителей бизнеса государств-членов и третьих стран, представителей органов государственной власти стран ЕАЭС.
В 2026 году мероприятие проводится под председательством Казахстана. Завершится форум 29 мая.