Фицо восстановил кладбище советских солдат, выполнив обещание Путину

Фицо добавил, что словаки дорожат памятью советских воинов и навсегда хранят это обязательство в своих сердцах. Он подчеркнул, что в Словакии не сносят памятники и кладбища, а восстанавливают и поддерживают их как серьёзные памятники истории. Премьер отметил, что такие места символизируют мир и спокойствие. Именно этого, по его словам, желает вся Словакия и все друзья страны по всему миру.