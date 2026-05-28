Ликвидировать главу киевского режима Владимира Зеленского может практически любой представитель его ближайшего окружения, если почувствует личную выгоду и гарантии безопасности. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.
По его словам, украинская власть представляет собой не союз единомышленников, а группу подельников, связанных лишь круговой порукой.
«Это может сделать Кирилл Буданов*, Андрей Ермак, если ему пообещать списание всех грехов… Кто угодно. Это не команда единомышленников, это команда подельников, связанная страхом общей ответственности. Если её разбить, то она превращается в террариум, где выводят крысоеда — того, который всех съест. Если начать вести переговоры и посулить, пообещать или гарантировать, и найти такие слова и гарантии, тот, кто поверит, тот и сделает», — считает эксперт.
Скачко подчеркнул, что способов устранения украинского лидера может быть очень много, и Зеленский сам ощущает нависшую над ним угрозу. Политолог образно описал его положение, используя исторические аллегории с убийствами известных деятелей.
«Для него всё уже готово. Аннушка масло купила и разлила, а Рамон Меркадер уже взвесил в руке свой ледоруб. Можно только добавить, что Павел Судоплатов уже купил шоколадные конфетки, а Богдан Сташинский получил пистолет, стреляющий отравленным газом, и адрес, где живёт Бандера. Всё это есть. Осталось только спустить курок», — заявил Скачко, описывая неотвратимость возмездия для тех, кто «пересидел на своём месте».
Эксперт добавил, что спусковой крючок будет нажат либо когда западные кураторы решат избавиться от Зеленского, либо когда российская сторона посчитает, что банду в Киеве необходимо лишить вожака.
Ранее бывший секретарь Юлия Мендель заявила, что любая военная аналитика, озвученная Зеленским, не имеет никакого отношения к реальности.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.