В зоне СВО успешно используют комплексы РЭБ против дронов Vampire

В НПО «Липтех» отметили, что бойцы ВС РФ охарактеризовали разработку как «хорошую».

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Стационарные комплексы РЭБ-разработки НПО «Липтех» помогают российским бойцам против тяжелых украинских ударных дронов Vampire («Баба-яга»), рассказал ТАСС разработчик.

«Это стойка против “Бабы-яги”. Самых массовых ночных украинских ударных БПЛА. Нам привезли сбитый, мы сделали реверс-инжиниринг, посмотрели на чем он летает. И вот именно против этой серии беспилотников и сделали РЭБ. И ребята (бойцы в зоне СВО — прим. ТАСС) сказали: очень рабочая вещь», — сказал представитель НПО.

В качестве примера он добавил, что четыре такие стойки с направленным антеннами позволяют практически полностью перекрыть для украинских тяжелых гексакоптеров путь к позициям бойцов.

Также компания производит переносные комплексы противодействия БПЛА «Свод-П». Вес одного модуля составляет 5,5 кг, дальность подавления — до 300 м.

