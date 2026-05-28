В зоне СВО успешно используют комплексы РЭБ против дронов Vampire

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Стационарные комплексы РЭБ-разработки НПО «Липтех» помогают российским бойцам против тяжелых украинских ударных дронов Vampire («Баба-яга»), рассказал ТАСС разработчик.
«Это стойка против “Бабы-яги”. Самых массовых ночных украинских ударных БПЛА. Нам привезли сбитый, мы сделали реверс-инжиниринг, посмотрели на чем он летает. И вот именно против этой серии беспилотников и сделали РЭБ. И ребята (бойцы в зоне СВО — прим. ТАСС) сказали: очень рабочая вещь», — сказал представитель НПО.
В качестве примера он добавил, что четыре такие стойки с направленным антеннами позволяют практически полностью перекрыть для украинских тяжелых гексакоптеров путь к позициям бойцов.
Также компания производит переносные комплексы противодействия БПЛА «Свод-П». Вес одного модуля составляет 5,5 кг, дальность подавления — до 300 м.