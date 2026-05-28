США ввели санкции против управления Ирана по контролю за Ормузским проливом

Американские власти ввели санкции в отношении созданного Ираном управления по контролю за судоходством в Ормузском проливе, сообщило агентство по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
«В список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц агентством по контролю за иностранными активами добавлено следующее юридическое лицо: управление пролива Персидского залива», — отметили в ведомстве.
Иран учредил этот орган в апреле 2026 года с целью регулирования прохода судов через пролив. Корпус стражей исламской революции на тот момент времени заявлял, что все гражданские и торговые суда в Ормузе движутся по заранее утвержденному маршруту и только с разрешения иранской стороны.
Напомним, 27 мая стало известно, что Иран и Оман обсуждают новый порядок судоходства через Ормузский пролив. Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности исламской республики отметил, что условия прохода будут существенно отличаться от тех, которые действовали до начала конфликта на Ближнем Востоке.