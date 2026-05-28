В Китае в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли 13 человек

Авария произошла в центральной части Китая — там столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погибли 13 человек.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, авария произошла на участке скоростной автомагистрали G40 Шанхай — Шэньси в районе городского округа Наньян провинции Хэнань.
«В результате аварии погибли 13 человек и трое получили ранения», — отмечается в сообщении.
