Экономист Балынин: за долгий брак установлены дополнительные выплаты

«Семейным парам, в которых оба супруга являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге, единовременная выплата предоставляется в следующих размерах: в связи с 50-летием супружеской жизни — 50 тыс. рублей на семью; в связи с 60-летием супружеской жизни — 60 тыс. рублей на семью; в связи с 70-летием супружеской жизни — 70 тыс. рублей на семью; в связи с 75-летием супружеской жизни — 75 тыс. рублей на семью», — рассказал Балынин.