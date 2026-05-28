Экономист Балынин: за долгий брак установлены дополнительные выплаты

В ряде российских регионов установлены дополнительные выплаты парам, которые находятся в браке много лет. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По его словам, в Москве размер выплаты зависит от длительности брака.
«Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с 50-летним юбилеем — 29 651 рубль, 55-летним юбилеем — 37 062 рубля, 60-летним юбилеем — 37 062 рубля, 65-летним юбилеем — 44 473 рубля, 70-летним юбилеем — 44 473 рубля», — поделился эксперт.
В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах сумма также привязана к периодам, а размер выплаты выше: 50 лет — 50 тыс. рублей; 55 лет — 55 тыс. рублей; 60 лет — 60 тыс. рублей; 65 лет — 65 тыс. рублей; 70 лет — 70 тыс. рублей, продолжил специалист.
В Санкт-Петербурге размер выплаты зависит от числа лет юбилея совместной жизни и места проживания.
«Семейным парам, в которых оба супруга являются гражданами, имеющими место жительства в Санкт-Петербурге, единовременная выплата предоставляется в следующих размерах: в связи с 50-летием супружеской жизни — 50 тыс. рублей на семью; в связи с 60-летием супружеской жизни — 60 тыс. рублей на семью; в связи с 70-летием супружеской жизни — 70 тыс. рублей на семью; в связи с 75-летием супружеской жизни — 75 тыс. рублей на семью», — рассказал Балынин.
Если же один из супругов зарегистрирован в Ленинградской области, суммы вдвое меньше, добавил он.
Собеседник RT также сообщил, что в Хабаровском крае с 2021 года производятся единовременные денежные выплаты в размере 25 тыс. рублей «За супружеское долголетие» семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более.
«Опыт регионов, в которых есть меры поддержки пар, находящихся в браке длительное время, было бы интересно использовать и тем субъектам России, где пока такие выплаты не введены», — заключил эксперт.
