США ввели санкции против иранского ведомства по контролю над Ормузским проливом

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ввела санкции против Управления по контролю за Персидским заливом Ирана, в ведение которого входит регулирование прохода через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Минфином США.
По мнению американской стороны, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) использует эту структуру для «вымогательства средств за проход судов через Ормузский пролив». Вашингтонская администрация также пригрозила ввести рестрикции в отношении лиц, взаимодействующих с упомянутым иранским ведомством. «Все, кто сотрудничает с этим так называемым управлением по проливу, могут оказывать поддержку КСИР и получать с его стороны услуги, что содействует попыткам вымогательства и влечет за собой риск введения санкций», — говорится в заявлении Минфина США.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.