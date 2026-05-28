В Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Японии в сотрудничестве со странами Группы семи (G7) продолжит санкционную политику в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

Источник: AP 2024

«И впредь в сотрудничестве с G7 мы продолжим осуществлять санкции в отношении России», — отметил он.

В то же время Кихара подчеркнул, что японское правительство будет делать все необходимое для того, чтобы защищать интересы японских компаний, которые продолжают работу в РФ. Комментируя поездку в Россию чиновников Министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии, генсек кабмина отметил, что в Москве прошел обмен мнениями по вопросам текущей экономической ситуации в РФ и положения японских компаний, продолжающих там работу.

Чиновники японского Минэкономики и МИД посетили Москву 26—27 мая. По данным источника ТАСС, знакомого с ходом подготовки этой поездки, участие в ней также рассматривали 10 японских крупных компаний, включая Mitsui, Mitsui O. S. K. Lines, Mitsubishi, CANON, а также Японский банк для международного сотрудничества и Японскую организацию развития внешней торговли (JETRO). В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии ТАСС сообщали, что «на части встреч присутствовали представители японских компаний», однако какие именно компании были представлены, не раскрывается. Об участии в поездке в РФ своего представителя корреспонденту ТАСС сообщили также в Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн). В Министерстве экономического развития России ТАСС сообщили, что японские чиновники во время визита в Россию 26—27 мая провели встречи с представителями Минэкономразвития и Минпромторга РФ на площадке российско-японского делового совета.

Агентство Kyodo ранее сообщало, что в правительстве делают это в расчете на сотрудничество в экономической сфере после окончания конфликта на Украине. При этом на официальном уровне в Токио неоднократно подчеркивали, что целью визита является лишь «защита активов японских компаний» и никакое «новое экономическое сотрудничество» обсуждать не планируется.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
