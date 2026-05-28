В Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

«И впредь в сотрудничестве с G7 мы продолжим осуществлять санкции в отношении России», — отметил он.
В то же время Кихара подчеркнул, что японское правительство будет делать все необходимое для того, чтобы защищать интересы японских компаний, которые продолжают работу в РФ. Комментируя поездку в Россию чиновников Министерства экономики, торговли и промышленности и МИД Японии, генсек кабмина отметил, что в Москве прошел обмен мнениями по вопросам текущей экономической ситуации в РФ и положения японских компаний, продолжающих там работу.
Чиновники японского Минэкономики и МИД посетили Москву
Агентство Kyodo ранее сообщало, что в правительстве делают это в расчете на сотрудничество в экономической сфере после окончания конфликта на Украине. При этом на официальном уровне в Токио неоднократно подчеркивали, что целью визита является лишь «защита активов японских компаний» и никакое «новое экономическое сотрудничество» обсуждать не планируется.