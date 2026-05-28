В Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России

Чиновники японского Минэкономики и МИД посетили Москву 26—27 мая . По данным источника ТАСС, знакомого с ходом подготовки этой поездки, участие в ней также рассматривали 10 японских крупных компаний, включая Mitsui, Mitsui O. S. K. Lines, Mitsubishi, CANON, а также Японский банк для международного сотрудничества и Японскую организацию развития внешней торговли (JETRO). В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии ТАСС сообщали, что «на части встреч присутствовали представители японских компаний», однако какие именно компании были представлены, не раскрывается. Об участии в поездке в РФ своего представителя корреспонденту ТАСС сообщили также в Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн). В Министерстве экономического развития России ТАСС сообщили, что японские чиновники во время визита в Россию 26—27 мая провели встречи с представителями Минэкономразвития и Минпромторга РФ на площадке российско-японского делового совета.