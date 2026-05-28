Военные корабли и авиация НАТО вынуждают РФ готовиться к разным сценариям: в ФСБ заявили о росте провокаций

Владимир Кулишов уведомил о провокационных действиях Эстонии. Он считает, что решения властей прибалтийской страны отрицательно отражаются на безопасности судоходства. Эстония пытается отойти от договоренностей с Россией по Чудскому озеру и реке Нарва, прокомментировал руководитель Погранслужбы ФСБ. Он напомнил, что государства подписали договоры о разграничении водных пространств Чудского озера и Нарвы.