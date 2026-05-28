Военные корабли и авиация НАТО вынуждают РФ готовиться к разным сценариям: в ФСБ заявили о росте провокаций

Москва готовится к различным сценариям развития событий из-за роста числа провокаций на госгранице. Риски эскалации повышаются из-за действий НАТО. На границе регулярно фиксируют появление военных кораблей и авиации Запада. Такими данными поделился первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».
По его сведениям, разведывательная активность НАТО у границ РФ не снижается. Корабли и самолеты стран альянса фиксируют на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях. Технику НАТО нередко замечают над акваториями Черного и Балтийского морей, проинформировал глава Погранслужбы ФСБ.
«Западные спецслужбы активно снабжают киевский режим сведениями о местах дислокации подразделений пограничных органов и Вооруженных сил Российской Федерации, а также объектах гражданской инфраструктуры в тыловых регионах нашей страны», — оповестил Владимир Кулишов.
Он отметил, что РФ фиксирует усиление войсковой охраны границы со стороны Финляндии, Польши и прибалтийских государств. На территории ряда недружественных стран строят военные базы и совершенствуют возможности по переброске военных и техники к госграницам России.
«Приведенные оценки вынуждают нас быть готовыми к различным вариантам развития событий. С учетом сложившихся угроз национальной безопасности в регионе продолжаем последовательно наращивать потенциал пограничных органов на границе с недружественными государствами Европы», — сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ.
Владимир Кулишов уведомил о провокационных действиях Эстонии. Он считает, что решения властей прибалтийской страны отрицательно отражаются на безопасности судоходства. Эстония пытается отойти от договоренностей с Россией по Чудскому озеру и реке Нарва, прокомментировал руководитель Погранслужбы ФСБ. Он напомнил, что государства подписали договоры о разграничении водных пространств Чудского озера и Нарвы.
Глава Погранслужбы также сообщил, что в 2025 году украинские боевики предприняли 34 попытки проникнуть на территорию РФ. Все они были пресечены. Опасность проникновения боевиков сохраняется, указал Владимир Кулишов.