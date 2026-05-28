Цифровизация и ИИ: чего ждут эксперты от форума ЕАЭС в Астане

Эксперты заявили Sputnik Казахстан, что форум задаст повестку не только на текущий год председательства Казахстана в ЕАЭС, но и на более долгосрочную перспективу.
Политолог Данияр Ашимбаев отмечает, что форум пройдет на фоне серьезных изменений в региональной и мировой экономике, а потому странам союза предстоит обсуждать не только внутреннюю интеграцию, но и внешние вызовы.
«Есть масса вопросов — и приграничных, и общеотраслевых, и общегосударственных, в развитии которых все заинтересованы. С новыми условиями, например, связанными с коридором Север — Юг, в котором активно участвуют наши страны, появляются дополнительные вопросы. Есть ситуация вокруг Трансафганской магистрали, которая находится под вопросом в связи с конфликтами между Афганистаном и Пакистаном, а также Пакистаном и Индией», — сказал эксперт.
По его словам, на интеграционные процессы влияет и конкуренция между государствами региона за транспортные и экономические маршруты.
«Инфраструктурные проекты конкурируют за экономическую эффективность, но одновременно они влияют и на политические векторы. Есть вопрос Армении, которая сворачивает участие в ОДКБ, но при этом не хочет выходить из ЕАЭС, потому что союз дает ей очень неплохие льготные условия. Есть и вопрос внешнего давления, и перспектив расширения сотрудничества в рамках интеграционной пятерки и примыкающих к ней стран», — отметил Ашимбаев.
Эксперт считает, что ожидать крупных прорывных решений по итогам форума не стоит, однако практическая работа по уже действующим проектам будет продолжена.
«Ожидать больших прорывов сложно, но расшивка вопросов, связанных с реализуемыми проектами, в рамках саммита, скорее всего, будет проведена. Всех интересуют вопросы промышленного сотрудничества, локализация производств, создание сложных межгосударственных цепочек добавленной стоимости. Думаю, что в рамках саммита и форума эти вопросы будут решаться», — сказал он.
Директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев полагает, что центральной темой форума станет именно цифровая трансформация Евразийского экономического союза.
«Саммит сам по себе принесет повестку, которая будет распространена на весь период председательства Казахстана в Евразийском экономическом совете. Особое внимание будет уделено вопросам, которые озвучивал Касым-Жомарт Токаев: цифровое развитие, преодоление барьеров, связанных с логистическими процессами, а также максимальное использование цифровых технологий для облегчения ключевых свобод Евразийского экономического союза», — сказал эксперт.
По его словам, речь идет не только о технологических изменениях, но и о перестройке механизмов взаимодействия внутри союза.
«Саммит должен принести новую цифровую повестку развития Евразийского экономического союза не только на ближайший 2026 год, но и в целом на долгий период времени. Уверен, что цифровизация будет основной темой этого саммита», — отметил Тажибаев.
Он добавил, что ускорение цифровой интеграции может помочь странам ЕАЭС снизить количество внутренних противоречий.
«Цифровую действительность нельзя недооценивать, и чем быстрее мы адаптируем Евразийский экономический союз к этим условиям, тем меньше вызовов и противоречий между участниками будет возникать. В частности, это касается вопросов пересечения товарами границ», — подчеркнул эксперт.
Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев также считает, что Казахстан делает ставку именно на цифровую повестку и искусственный интеллект.
«Саммит будет посвящен цифровизации и искусственному интеллекту. Казахстан сейчас выносит эту проблематику как на межгосударственный уровень, так и на уровень внутренней политики. Мы знаем, что у нас объявлен год цифровизации и искусственного интеллекта, и Казахстан активно продвигает эту тему на различных международных площадках», — сказал Полетаев.
Эксперт напомнил, что Казахстан уже обозначил ключевые приоритеты своего председательства в ЕАЭС.
«Среди приоритетов Казахстана — искусственный интеллект как инструмент развития интеграции, логистика Евразии, цифровизация промышленности и агропромышленного комплекса, безбарьерная торговля и глобальный диалог, включая расширение отношений с глобальным Югом, Африкой, арабским миром и другими региональными объединениями», — отметил он.
По мнению Полетаева, несмотря на существующие проблемы и критику, Евразийский экономический союз сумел доказать свою эффективность.
«Организация существует уже одиннадцатый год, и надо признать, что она состоялась. Есть критика в ее адрес, но тем не менее решение задач экономического развития обеспечивалось. Товарооборот между странами увеличился именно благодаря снижению барьеров, усилилось взаимодействие в ряде экономических проектов, совершенствовалась институциональная среда, запускались механизмы финансирования промышленных коопераций», — сказал эксперт.
При этом он признает, что перед союзом сохраняется ряд системных вызовов.
«Есть и невысокая производительность труда, и определенное технологическое отставание, и конкуренция между странами, поскольку многие государства ЕАЭС торгуют схожими сырьевыми товарами. Но вызовы нужно решать. Поэтому те технологические решения, которые Казахстан предлагает — цифровизация, искусственный интеллект — требуют переосмысления развития и новых шагов как для бизнеса, так и для граждан», — отметил Полетаев.
Он также обратил внимание на долгосрочные цели интеграции, закрепленные в декларации развития ЕАЭС до 2045 года.
«Планируется, что к 2045 году это будет привлекательный не только для нас, но и для других стран мира регион — один из лидеров интеллектуального и технологического развития. Не все задачи, поставленные до 2025 года, выполнены, часть единых рынков перенесли на 2027 год, но тем не менее поступательное развитие вперед происходит», — сказал эксперт.
По словам Полетаева, несмотря на политические разногласия и внешнее давление, ЕАЭС продолжает оставаться важным механизмом сотрудничества на постсоветском пространстве.