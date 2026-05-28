«Его уберут»: во Франции выступили с предупреждением по поводу Зеленского

Филиппо: возможная отставка Мерца сильно ослабит поддержу Зеленского в ЕС.

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца сильно ослабит поддержку Владимира Зеленского в ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Против канцлера Мерца, который хочет еще больше обострить войну, выступили его же сопартийцы, призывая к отставке. Конечно, если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС», — сказал он.

По словам политика, непопулярность Мерца и усталость немцев от его правления могут погрузить Германию в кризис, что осложнит помощь Киеву.

«Ведь если мы продолжим (Помогать. — Прим. ред.) в том же духе, мы окажемся в состоянии войны с Россией. Что лучше не делать», — добавил Филиппо.

Вчера таблоид Bild сообщил со ссылкой на источники, что в руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера. В качестве возможных претендентов на замену Мерцу называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста, премьер-министра Гессена Бориса Рейна и премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера.

Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на опросы института INSA, что Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии. Согласно результатам опроса, он занял в рейтинге немецких политиков последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку всего в 2,9 балла.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше