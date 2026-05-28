Суд отказал омичу в отсрочке от армии по состоянию здоровья

Омский областной суд разъяснил призывнику, что отсрочка от армии по состоянию здоровья не является бессрочной.

Житель Омска не смог продлить отсрочку от армии по состоянию здоровья. Омский областной суд оставил в силе решение районного суда, отказавшего призывнику в иске к призывной комиссии. Мужчина настаивал на изменении категории годности к военной службе с временной на ограниченную, доказывая, что его заболевание носит хронический характер.

Временно негодным к военной службе омич был признан в ходе осенней призывной кампании 2025 года. Ему была предоставлена отсрочка до 1 апреля 2026 года. По мнению же заявителя, комиссия была обязана направить его на дополнительное обследование, и обратился в суд.

Две инстанции отказали омичу, объяснив, что по закону временная негодность устанавливается при сохранении патологических изменений на один год. Врачи не выявили у призывника признаков хронических заболеваний, а направление на допобследование выдается только в случае невозможности вынесения заключения на месте. В сложившейся ситуации у комиссии сомнений в диагнозе не возникло.

Кроме того, истец не воспользовался правом на проведение независимой военно-врачебной экспертизы. И теперь будет призван в армию.