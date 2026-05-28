Суд отказал омичу в отсрочке от армии по состоянию здоровья

Житель Омска не смог продлить отсрочку от армии по состоянию здоровья. Омский областной суд оставил в силе решение районного суда, отказавшего призывнику в иске к призывной комиссии. Мужчина настаивал на изменении категории годности к военной службе с временной на ограниченную, доказывая, что его заболевание носит хронический характер.
Временно негодным к военной службе омич был признан в ходе осенней призывной кампании 2025 года. Ему была предоставлена отсрочка до 1 апреля 2026 года. По мнению же заявителя, комиссия была обязана направить его на дополнительное обследование, и обратился в суд.
Две инстанции отказали омичу, объяснив, что по закону временная негодность устанавливается при сохранении патологических изменений на один год. Врачи не выявили у призывника признаков хронических заболеваний, а направление на допобследование выдается только в случае невозможности вынесения заключения на месте. В сложившейся ситуации у комиссии сомнений в диагнозе не возникло.
Кроме того, истец не воспользовался правом на проведение независимой военно-врачебной экспертизы. И теперь будет призван в армию.