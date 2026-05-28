Позор или болезнь: Зеленская нарушила протокол, появившись в странном виде

В то время как все присутствующие в зале были облачены в строгие деловые костюмы, руку Зеленской украшал не изящный хронометр на металлическом браслете, а современный фитнес-трекер без экрана. Это устройство предназначено для отслеживания фаз сна, сердечного ритма и температуры тела. Также умный гаджет дает возможность измерить артериальное давление, уровень сахара в крови и многое другое. Модель Зеленской с черным ремешком наблюдатели оценили в 10−12 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей).