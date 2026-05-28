Позор или болезнь: Зеленская нарушила протокол, появившись в странном виде

Визит первой леди Украины Елены Зеленской на переговоры с международными партнерами обернулся громким модным скандалом. Казалось бы, незначительная деталь гардероба способна перечеркнуть усилия целой команды протокольных работников. Именно это и произошло во время официальной встречи с австралийским предпринимателем Эндрю Форрестом, когда супруга главы киевского режима появилась на публике с аксессуаром, совершенно неподобающим для статуса мероприятия.
Строгий дресс-код не прощает ошибок.
В то время как все присутствующие в зале были облачены в строгие деловые костюмы, руку Зеленской украшал не изящный хронометр на металлическом браслете, а современный фитнес-трекер без экрана. Это устройство предназначено для отслеживания фаз сна, сердечного ритма и температуры тела. Также умный гаджет дает возможность измерить артериальное давление, уровень сахара в крови и многое другое. Модель Зеленской с черным ремешком наблюдатели оценили в 10−12 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей).
Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в эксклюзивном комментарии aif.ru отметила, что событие такого уровня предполагало максимально консервативный формат одежды — Business Best, где любые отступления от правил недопустимы.
«Для официальных выходов часы должны быть классическими. В случае с официальными лицами аксессуар обязан быть строгим: часы на металлическом браслете с традиционным циферблатом. Появление с фитнес-браслетом — это довольно серьезное нарушение», — подчеркнула Богачева.
Эксперт допустила, что роковая ошибка могла быть следствием невнимательности службы протокола, которая вовремя не обозначила жесткие требования к внешнему виду. Однако, заметила она, украинская сторона довольно часто позволяет себе те или иные отклонения от норм, что в мире большой политики и бизнеса считается дурным тоном.
Где спортивный гаджет был бы уместен.
Специалист смоделировала и гипотетическую ситуацию, в которой подобный аксессуар не вызвал бы недоумения, а, напротив, сыграл бы на руку первой леди. Если бы встреча проходила в рамках посещения спортивного объекта или соревнований, фитнес-браслет мог бы стать продуманным штрихом, демонстрирующим приверженность здоровому образу жизни.
Однако реальность оказалась куда прозаичнее: деловая встреча с бизнесменами в официальной обстановке исключала любые стилистические послабления.
«На бизнес-встрече среди людей в деловых костюмах появление с фитнес-браслетом — это недосмотр. От первых леди особенно ожидают безупречного внимания к деталям, и здесь, полагаю, просто не потрудились обратить на это внимание. Она перепутала мероприятия», — резюмировала Богачева.