Азаров заявил, что российские удары возмездия вызвали панику в Киеве

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 24 мая ВС РФ в ходе массированного удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» в Киеве и Киевской области поразили объекты ВПК Украины, пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. 25 мая МИД РФ сообщил о переходе Вооруженных сил России к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.