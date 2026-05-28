Азаров заявил, что российские удары возмездия вызвали панику в Киеве

«Я знаю, что паника там приличная возникла. Но раз паника, значит, паника на пустом месте не может быть», — сказал он, комментируя попытки Киева преуменьшить эффективность российского оружия, в том числе «Орешника».
По словам экс-премьера, из-за такой информационной кампании после удара «Орешником» в несуразном положении оказались и западные страны. Если они начнут эвакуацию своих посольств в соответствии с предупреждением МИД РФ, то подтвердят ложь в оценках российского оружия поражения, отметил Азаров.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погибли. Среди 44 раненых — 42 студента и 2 сотрудника колледжа. Возраст пострадавших учащихся — от 15 до 22 лет.
Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 24 мая ВС РФ в ходе массированного удара ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» в Киеве и Киевской области поразили объекты ВПК Украины, пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. 25 мая МИД РФ сообщил о переходе Вооруженных сил России к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. МИД предупредил иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.