Разведывательные самолеты НАТО заметили у Черного и Балтийского морей

По его словам, российская сторона регулярно фиксирует полеты разведывательных самолетов, а также присутствие военных кораблей стран НАТО и их партнеров рядом с государственной границей РФ.
Кулишов отметил, что наиболее высокая активность наблюдается на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях. Кроме того, разведывательная деятельность, как утверждает глава погранслужбы, ведется в воздушном пространстве над Черным и Балтийским морями.
Он также заявил, что западные страны используют для сбора информации космические спутники военного и двойного назначения.
По словам Кулишова, западные спецслужбы передают Киеву сведения о местах размещения подразделений пограничных органов и Вооруженных сил РФ, а также данные об объектах гражданской инфраструктуры в тыловых регионах страны.
