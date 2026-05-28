«Калашников» презентовал новейшие шины для фиксации переломов

Внутри находится алюминиевая пластина, которая сгибается и корректируется под необходимую анатомическую форму.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Концерн «Калашников» впервые показал новейшие иммобилизационные шины для экстренной фиксации переломов вблизи линии боевого соприкосновения и на этапах эвакуации в рамках I Международного форума по безопасности в Московской области, передает корреспондент ТАСС.

«В рамках форума впервые показываются иммобилизационные шины для фиксации переломов верхних и нижних конечностей, а также шейного отдела. Это новейшее изделие концерна, в настоящее время продолжается его тестирование. После получения регистрационного номера шины начнут поступать в зону СВО. Изделие полностью отечественное, мы добились локализации производства», — рассказали в «Калашникове».

Внутри шины находится алюминиевая пластина, которая сгибается и корректируется под необходимую анатомическую форму. «Шина позволяет обеспечить быструю фиксацию переломов вблизи линии боевого соприкосновения или на этапах эвакуации, когда требуется экстренная иммобилизация. В ходе работы над шинами мы привнесли улучшение: при фиксации шеи остается доступ для экстренных процедур, например трахеостомии. Конструкцию снимать не требуется», — рассказали в концерне.

Международный форум по безопасности проходит с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности РФ.

