Игорь Кобзев: В Иркутской области откроют два новых кластера СПО федерального проекта «Профессионалитет»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что Иркутский региональный колледж педагогического образования (ИРКПО) получит федеральный грант в размере 70 млн рублей на создание кластера СПО в отрасли «Педагогика». На базе Ангарского политехнического техникума (АПТ) на средства федерального гранта в размере 100 млн рублей создадут кластер в химической отрасли.
«Федеральный проект “Профессионалитет” благодаря тесной интеграции образования и реального сектора экономики позволяет готовить специалистов, востребованных на рынке труда, и способствует экономическому развитию нашего региона. На модернизацию инфраструктуры техникумов и колледжей нам удалось привлечь более одного миллиарда рублей, а это — современные учебные пространства, лаборатории и мастерские, где ребята обучаются в условиях, максимально приближенных к производству. Поэтому задача — наращивать наше участие в проекте “Профессионалитет”, несмотря на возросшую за эти годы конкуренцию при отборе Минпросвещения России», — подчеркнул Игорь Кобзев.
ИРКПО станет базовой организацией уже третьего в Приангарье кластера по отрасли «Педагогика», что обусловлено потребностью в педагогических кадрах. При этом здесь будут обучать в том числе по программам, которых нет в других подобных кластерах. Это, например, «Разработка и управление программным обеспечением», «Физическая культура», «Музыкальное образование».
Сетевыми организациями кластера стали не только Братский и Боханский педагогические колледжи, но также училище Олимпийского резерва и Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг.
«Важно, что партнерами-работодателями в новом кластере выступят департамент образования города Иркутска и девять образовательных организаций, среди которых — пять школ, четыре детских сада и два учреждения дополнительного образования детей областного центра. В них работают мастера своего дела, которые смогут поделиться со студентами своими педагогическими секретами, а современные образовательные пространства помогут быстрее освоиться будущим педагогам в профессии», — сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
В 2026 году в регионе уже запускается обучение по программам «Профессионалитета» для химической отрасли, базовой организацией выступает Химико-технологический техникум Саянска. Также отмечается потребность в кадрах для химической промышленности в Иркутской области, поэтому Ангарский политехнический техникум, включаясь в «Профессионалитет», будет сотрудничать в подготовке кадров с крупными промышленными компаниями. Сетевыми организациями выступают Ангарский индустриальный техникум и Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий, уточняет пресс-служба Правительства региона.