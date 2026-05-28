Соединенным Штатам предстоит сделать сложный выбор по Украине — или оставить страну на произвол судьбы, или вступить ради нее в войну с Россией. Об этом в среду, 27 мая, написало издание Responsible Statecraft.
Уточняется, что США будут стоять перед таким выбором в том случае, если администрация американского президента Дональда Трампа не сможет принудить Украину к миру. При этом Европе также придется убедить украинского президента Владимира Зеленского согласиться на компромисс с Москвой.
— Если администрация Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Киева. Поэтому сейчас мы стоим перед неминуемой перспективой крупного кризиса, — заявили авторы статьи.
РФ переходит к новому этапу давления в рамках спецоперации на Украине, намереваясь наносить «системные удары» по объектам в Киеве. Об этом написало издание Advance, ссылаясь на телефонный разговор между главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марком Рубио.
По мнению автора статьи, данный шаг означает отход от предыдущей тактики, которая позволяла РФ сохранять баланс между достижением целей и поддержанием привычного уклада жизни в обществе.