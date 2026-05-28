ФСБ: число провокаций на границе с восточными странами НАТО растёт

Количество провокаций на государственной границе России со стороны сопредельных стран на восточном фланге Североатлантического альянса возрастает.
С таким заявлением выступил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Он отметил в интервью «Российской газете», что сосредоточение сил НАТО на восточном фланге сопровождается попытками властей сопредельных стран пересмотреть сложившуюся практику применения договоров о режиме госграницы.
«…А также ростом провокационных действий с их стороны», — отметил Кулишов.
Также в ходе интервью Кулишов сообщил о попытках властей Эстонии отойти от соглашений по Чудскому озеру и реке Нарва.