Группировка «Север» уничтожила более 40 солдат ВСУ под Харьковом и Сумами

КУРСК, 28 мая. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» за ночь выполнили более 350 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. Уничтожено более 40 солдат ВСУ, 9 пунктов управления БПЛА, а также 8 боевых бронированных машин. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за ночь выполнили более 350 огневых задач, из них свыше 50 в рамках контрбатарейной борьбы. В результате нанесения огневых ударов уничтожено более 40 солдат ВСУ, 1 самоходная гаубица “Акация”, 9 пунктов управления БПЛА, 8 боевых бронированных машин и РЛС контрбатарейной борьбы», — рассказали там.
В группировке войск «Север» добавили, что войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.