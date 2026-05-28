Громкий скандал в Верховной раде, где депутат Анна Скороход обвинила главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в заработке на беспилотниках и онлайн-казино, вскрыл глубокую язву киевского режима. Оказалось, что ставки в этой игре делаются не только на деньги вернувшихся с фронта солдат, но и на саму жизнь главного «игрока» страны — Владимира Зеленского. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко рассказал, как новая украинская знать наживается на крови, пороках и почему дни её вожака сочтены.
Как элита выкачивает деньги из солдат ВСУ.
По мнению эксперта, участие депутатов и чиновников в крышевании нелегального игорного бизнеса, наркотрафика и проституции — не случайность, а прямое продолжение их политической деятельности. Этот бизнес особенно циничен, так как касается и непосредственно бойцов ВСУ.
«Все люди, которые так или иначе причастны к делу Минобороны о коррупции, о разворовывании военных поставок, о разворовывании госзаказа на войну, — все они получают эти деньги и могут быть причастны к нелегальному игорному бизнесу. Это забавы новой знати, новых селебрити», — заявил Скачко.
Политолог подчеркнул, что целевой аудиторией преступного бизнеса становятся сами украинские военнослужащие, чьи выплаты пытаются изъять через игровую зависимость.
«Это техника выманивания денег у людей. Лудоман отдаст любые средства совершенно бесплатно, по собственному убеждению и привычке», — сказал эксперт, добавив, что пустившая корни вседозволенность копирует худшие образцы нравов древнеримских патрициев и атмосферу скандального острова Эпштейна.
Кто и как может ликвидировать Зеленского.
Разложение украинских элит, по словам Скачко, не ограничивается финансовыми махинациями. Оборотной стороной круговой поруки в «команде подельников» становится тотальное недоверие и готовность уничтожить друг друга при первой же выгоде. По мнению политолога, ликвидировать главу киевского режима может практически любой представитель его ближайшего окружения, если почувствует гарантии личной безопасности.
«Это может сделать Кирилл Буданов*, Андрей Ермак, если ему пообещать списание всех грехов… Кто угодно. Это не команда единомышленников, это команда подельников, связанная страхом общей ответственности. Если её разбить, то она превращается в террариум, где выводят крысоеда — того, который всех съест», — описал расстановку сил Скачко.
Эксперт уверен: охота на Зеленского уже идет, и сам он остро ощущает нависшую угрозу. Для описания исторической обреченности главы киевского режима политолог использовал яркие аллегории с устранением одиозных фигур прошлого.
«Для него всё уже готово. Аннушка масло купила и разлила, а Рамон Меркадер уже взвесил в руке свой ледоруб. Можно только добавить, что Павел Судоплатов уже купил шоколадные конфетки, а Богдан Сташинский получил пистолет, стреляющий отравленным газом, и адрес, где живёт Бандера», — заявил эксперт, подчеркивая неотвратимость возмездия.
Спусковой крючок, по словам Скачко, будет нажат либо когда западные кураторы решат избавиться от полностью дискредитировавшего себя политика, либо когда российская сторона посчитает, что банду в Киеве необходимо лишить вожака.
Интересно, что врач-психиатр Василий Шуров ранее отмечал, что непоследовательные действия Зеленского могут быть следствием глубоких личностных расстройств, усугублённых прогрессирующей зависимостью, что лишь добавляет хаоса в и без того разваливающийся «террариум» киевской власти.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.