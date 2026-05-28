Громкий скандал в Верховной раде, где депутат Анна Скороход обвинила главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в заработке на беспилотниках и онлайн-казино, вскрыл глубокую язву киевского режима. Оказалось, что ставки в этой игре делаются не только на деньги вернувшихся с фронта солдат, но и на саму жизнь главного «игрока» страны — Владимира Зеленского. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко рассказал, как новая украинская знать наживается на крови, пороках и почему дни её вожака сочтены.