Герой РФ Головин: ВСУ в Мариуполе минировали технику и подходы к домам с людьми

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. ВСУ минировали в Мариуполе технику и проходы к помещениям, в которых находились мирные жители. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России морпех с позывным Струна, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.
Он пояснил, что украинская армия бросила все силы на то, чтобы «успеть кого надо эвакуировать» из «Азовстали». А потому сосредоточила свои самые боеспособные подразделения, — такие как нацбатальон «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) и 36-я бригада морской пехоты ВСУ, — на задаче не дать продвинуться российским войскам.
«Поэтому ВСУ использовали любые жилые помещения, допустимые и недопустимые средства. Мы неоднократно сталкивались и с заминированной техникой, и с заминированными подходами несмотря на то, что в помещениях, зданиях находится мирное население. Все силы были брошены противником на то, чтобы увеличить срок жизни своих подразделений», — сказал Головин.
Российские войска, подчеркнул он, все поставленные перед ними задачи выполняли с соблюдением всех мер безопасности для мирного населения.
Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.