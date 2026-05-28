Мизулина заявила о взыскании приставами 300 тысяч рублей с блогера Лебедева

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тыс. рублей по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Об этом сама Мизулина проинформировала в своём Telegram-канале. Она отметила, что эти средства были взысканы с блогера в рамках исполнения решения суда по её иску о защите чести и достоинства.
«Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — написала Мизулина.
В конце апреля сообщалось, что судебные приставы взыскали более 60 тыс. рублей с иноагента Юрия Дудя*.
* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.