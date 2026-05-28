Под Красноармейском в ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На заминированный тайник удалось выйти благодаря совместной работе УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота.
В тайнике лежали противотанковый гранатомёт Javelin, шведский противотанковый гранатомёт NLaw, три шведских гранатомёта, испанский гранатомёт, чехословацкий гранатомёт, три натовских противотанковых гранатомёта, две осколочно-фугасные мины, десять ручных гранат.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
