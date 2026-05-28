МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Британии, оказывая поддержку террористическому киевскому режиму, само способствует нарастанию угрозы терактов по всему миру с использованием дронов, поэтому решение защищать от БПЛА сборную Англии по футболу выглядит «прогрессирующей паранойей». Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.
Ранее газета The Sun сообщила, что тренировочная база британской сборной во время чемпионата мира будет находиться в Канзас-Сити, где будут усилены меры безопасности против шпионажа со стороны других команд.
«Правительство Великобритании способствовало поддержке украинского режима, которое без ограничений распространяет практики боевого применения FPV-дронов всем без исключения, кто готов был платить деньги. Сейчас не поля с футболистами защищать надо, а аэродромные поля аэропортов Великобритании», — заявил Кузякин.
Эксперт напомнил, что в 2018 году группа FPV-гонщиков на три дня заблокировала небо над английским аэропортом Гатвик. «Вся королевская конница, вся королевская рать не смогла не то что подавить дроны РЭБом или как-то их сбить, они так и не смогли поймать хулиганье, которое терроризировало гражданский воздушный хаб», — отметил он.
«У англичан давняя и прогрессирующая паранойя в отношении дронов. Вместо того чтобы разобраться в вопросе, сделать выводы и начать строить оборону от дронов, они закупили еще больше дрессированных соколов, сеткометов и чудо-лазеров. Оборудования вроде больше, а страх все равно остался и лишь укрепился. На волне украинского конфликта, старые страхи повылезали из английских шкафов», — сказал эксперт.