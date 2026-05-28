ТАСС: под Харьковом расчеты БПЛА «Кракена» сбежали из-за потерь

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Расчеты БПЛА подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен» (признан террористическим, запрещен в РФ) из-за потерь сбежали вглубь территории в районе Нововасилевки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В районе Нововасилевки Харьковской области противник задействовал расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР “Кракен”, которые понесли потери и сбежали вглубь украинской территории, оставив пехоту 113-й отдельной бригады теробороны без средств воздушной разведки», — сказал собеседник агентства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше