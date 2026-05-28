Конгрессвумен Луна: Зеленский мешает урегулированию конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявила 27 мая член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).
«Президент [США Дональд Трамп] хочет заключить сделку о мире, а вы ему препятствуете. Весь мир должен знать об этом», — написала она в X, комментируя опубликованное Зеленским сообщение. «Предложена выработанная США сделка, и единственный человек, который препятствует ее заключению, — это Зеленский, и да, она была бы очень выгодна для Украины (а также для всех причастных сторон, включая США)», — добавила Луна.
«Вы мешаете сделке о мире, Владимир. Пришло время ее принять, — подчеркнула американский законодатель. — Не говоря уже о том, что вы отказываетесь от проведения выборов, а ваше правительство направляло предоставленные США средства обратно — на поддержку кампании по переизбранию [46-го американского президента] Джо Байдена».
Комментируя утверждение Зеленского о том, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе выступают в поддержку Украины, Луна подчеркнула: «Это является чистой пропагандой и не соответствует действительности. Нет никакой широкой поддержки бесконечной войны, и мы вам не копилка».