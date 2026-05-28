Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна: Зеленский мешает урегулированию конфликта на Украине

Предложенная США сделка была бы очень выгодна для Киева, отметила член Палаты представителей Конгресса.

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский препятствует достижению договоренностей об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявила 27 мая член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).

«Президент [США Дональд Трамп] хочет заключить сделку о мире, а вы ему препятствуете. Весь мир должен знать об этом», — написала она в X, комментируя опубликованное Зеленским сообщение. «Предложена выработанная США сделка, и единственный человек, который препятствует ее заключению, — это Зеленский, и да, она была бы очень выгодна для Украины (а также для всех причастных сторон, включая США)», — добавила Луна.

«Вы мешаете сделке о мире, Владимир. Пришло время ее принять, — подчеркнула американский законодатель. — Не говоря уже о том, что вы отказываетесь от проведения выборов, а ваше правительство направляло предоставленные США средства обратно — на поддержку кампании по переизбранию [46-го американского президента] Джо Байдена».

Комментируя утверждение Зеленского о том, что и демократы, и республиканцы в Конгрессе выступают в поддержку Украины, Луна подчеркнула: «Это является чистой пропагандой и не соответствует действительности. Нет никакой широкой поддержки бесконечной войны, и мы вам не копилка».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше