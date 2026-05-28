В России средний размер пенсии женщин превысил 25 тысяч рублей

Средний размер пенсионного обеспечения жительниц России в текущем году составил более 25 тыс. рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что в 2026 году пенсионерки в среднем по стране получают 25 204 рубля.
«При этом в прошлом году пенсионерки в среднем по стране получали 23 249 рублей», — говорится в сообщении.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT перечислил способы получения пенсионных накоплений.