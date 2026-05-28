Летчик Богдан рассказал, каким боевым самолетам отдают предпочтение специалисты

В приоритете стоят многоцелевые машины, пригодные не только для выполнения боевых задач, но и для подготовки летного состава, такие как Су-57Д, отметил Герой России.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Эксперты авиации отдают предпочтение многоцелевым самолетам, пригодным не только для выполнения боевых задач, но и для подготовки летного состава. К числу таких самолетов относится недавно представленный двухместный Су-57Д, рассказал ТАСС заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Ростеха, Герой России Сергей Богдан.

«Даже если не перекладывать какие-либо дополнительные задачи на Су-57Д, то сам факт присутствия второго опытного пилота в кабине уже можно расценивать в качестве хорошего дополнения. По своему опыту могу сказать, что если стоит выбор — или взять наилучший самолет с отличными боевыми характеристиками, но одноместный, или же взять самолет, где есть возможность совершенно четко решать задачу обучения, то, как правило, авиационный руководитель склоняется к тому, что нужно брать самолет, на котором можно обучать», — отметил он.

19 мая стало известно, что ОАК начала летные испытания многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Д. Как сообщили в госкорпорации, первый полет осуществил Богдан.

В пресс-службе Ростеха уточнили, что двухместный Су-57 может быть задействован для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства.