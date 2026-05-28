ТАСС: под Сумами уничтожена служившая командиром взвода связи ВСУ женщина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Офицеры 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в том числе командир взвода связи — женщина-военнослужащая, уничтожены в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении в результате нашего огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны были уничтожены офицеры бригады, в том числе командир взвода связи Т. М. Денега — женщина», — сказал собеседник агентства.
Как сообщал в январе военный эксперт Виталий Киселев, число женщин, служащих в ВСУ, за последние четыре года выросло в 10−15 раз. Устраивая женщин на службу, Киев пытается показать своим западным кураторам, что в украинской армии желают воевать не только мужчины, уточнил он.