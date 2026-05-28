13 человек погибли и трое пострадали в ДТП в Китае

Ночью на участке скоростной автодороги в городе Наньян китайской провинции Хэнань произошло ДТП: перегруженный микроавтобус врезался во впереди идущий грузовик с полуприцепом. 13 человек погибли, еще трое получили ранения, сообщает агентство «Синьхуа».