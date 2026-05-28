Правительство Херсонщины в действии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На совещании Правительства Херсонской области обсудили водоснабжение округов, информационную безопасность и поддержку семей.
Разобрали ситуацию с водоснабжением в Ивановском и Нижнесерогозском округах. Главная причина перебоев — длительные отключения электроэнергии, из-за которых насосные станции не могли нормально работать. Для решения проблемы в Ивановском округе уже создан значительный запас воды. Так же продолжаем борьбу с «горынычами»: демонтировано 42 тысячи комплектов нелицензированного оборудования. На информационном фронте нужно действовать решительно.
В Министерстве труда и социальной защиты Херсонской области приняли корпоративный демографический стандарт. В нём предусмотрены разнообразные меры поддержки семей: выплаты при рождении детей, помощь при регистрации брака, дополнительные оплачиваемые дни и более удобные условия для родителей. Скоро он распространится во всех государственных учреждениях региона и будет рекомендован частным компаниям.
Об этом сообщил ТГ-канал Владимира Сальдо.
16+