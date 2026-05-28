«Нам следует застрелиться»: Маршал НАТО устроил истерику из-за российских дронов

В НАТО разгорелась настоящая паника по поводу беспилотников. Заместитель командующего силами альянса в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер заявил, что если 32 страны не смогут производить больше дронов и снарядов, чем Россия — это полный провал. И выход тут только один.

Источник: Life.ru

«Если мы, 32 страны, не способны перегнать их по беспилотникам, то нам, честно говоря, следует застрелиться», — отрезал военный топ на Drone Summit 2026 в Риге.

Его слова цитирует UK Defence Journal. Причем Стрингер потребовал от альянса не просто обороняться, а развивать наступательные дроны: «Без хорошего наступления нормальной обороны не получится».

Ранее Life.ru писал, что ситуация на границе РФ накаляется. Глава Погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов сообщил, что Финляндия и Эстония по указке НАТО уже который год творят беспредел: самовольно меняют правила пропуска, сокращают работу КПП и ставят заборы там, где по договорам их быть не может.

